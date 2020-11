Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hochsitz zerstört

Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern)Hirschhorn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannte haben in einem Revier bei Hirschhorn einen Hochsitz zerstört. Irgendwann zwischen Montagabend und Mittwochabend machten sich die Täter ans Werk. Sie demontierten den Ansitz zunächst mit Werkzeug und warfen ihn dann um. Der entstandene Schaden ist aktuell noch nicht beziffert. Bereits im Juli wurde an gleicher Stelle ein Hochsitz beschädigt. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang nicht aus und hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

