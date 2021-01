Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mangelnde Beleuchtung führt zur Festnahme

Pirmasens (ots)

Am Freitag, den 22.01.2021, um 21:50 Uhr wurde ein 25-jähriger Mann aus Pirmasens in der Wiesenstraße, Pirmasens einer Verkehrskontrolle unterzogen, da er ohne Be-euchtung mit seinem Fahrrad die Straße befuhr. Bei der Überprüfung des Mannes wurde festgestellt, dass gegen diesen ein Haftbefehl bestand. Der Mann wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. | pips

