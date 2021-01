Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Ford KA beschädigt- Zeugen gesucht

Hauenstein (ots)

Am Freitag 22.01.2021, zwischen 17:40-17.45 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter den linken Kotflügel und die Fahrertür eines schwarzen Ford KA. Dieser war in Hauenstein in der Bahnhofstraße 96 am rechten Fahrbahnrand geparkt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 Euro. Nach Angaben der Geschädigten handelt es sich beim Tatfahrzeug um einen schwarzen SUV mit PS-Kennzeichen. Weitere Hinweise zum Fahrer und zum Fahrzeug sind nicht bekannt.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Unfall Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dahn unter der Telefonnummer 06391-9160 in Verbindung zu setzen. /pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Dahn



Telefon: 06391-9160

Email:polizeidahn@polizei.rlp.de



