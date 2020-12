Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Vorsicht! Aktuell (Donnerstag; 03.12.20) rufen Betrüger im Hinterland mit der Masche "Falsche Polizeibeamte" an!

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

(siehe dazu die mehrfachen Presseinformationen der Polizei Marburg-Biedenkopf in den letzten vier Wochen)

Landkreis (Hinterland)

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei wieder vor Betrügern am Telefon. Bislang (Stand: 03.12.20; 14.30 Uhr) meldeten sich drei Menschen nach dem Erhalt eines Anrufs angeblicher Polizeibeamter. Die Anrufe waren in Angelburg, Dautphetal und Bad Endbach. In einem Fall kassierten die Betrüger offenbar einen fünfstelligen Geldbetrag.

"Die Polizei ruft niemals an, um über Festnahmen zu berichten oder um auf eventuell bevorstehende Straftaten hinzuweisen. Die Polizei kommt nie vorbei, um irgendwelches Vermögen mit dem Ziel es sicher aufzubewahren, abzuholen und die Polizei erfragt am Telefon keine persönlichen Daten." Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon wie z.B. zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention "Geben Sie diese Hinweise mit der Bitte um Weiterverbreitung weiter. Informieren Sie Freunde, Bekannte, Verwandte. Informieren und instruieren Sie potentielle Opfer, meist ältere Menschen, wie sie sich bei einem solchen Anruf verhalten sollen!"

