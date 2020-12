POL-MR: Einbrecher stehlen Computer - Kripo Marburg bittet um Hinweise; Verletzter Mann in der Erlenstraße - Polizei sucht Zeugen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg - Einbrecher stehlen Computer - Kripo Marburg bittet um Hinweise

Nach einem Einbruch in ein zur Philipps-Universität gehörendes Gebäude in der Universitätsstraße sucht die Kripo Marburg dringend nach Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer war zur Tatzeit zwischen 17 Uhr am Sonntag, 29. November und 08 Uhr am Montag 30. November, in dem Gebiet rund um die Universitätsstraße 25? Wer hat während dieser Zeit in oder an den dortigen Gebäuden der Universität Bewegungen gesehen? Wer hat das Verladen von Elektronikteilen, von Computern gesehen? Wem ist ein Fahrzeug aufgefallen? Wem sind Personen wegen ihres Verhaltens aufgefallen? Wer hat das typische Klirren von Scheiben gehört und in diesem Zusammenhang etwas gesehen? Wem ist sonst in diesem Gebiet etwas verdächtig vorgekommen oder etwas "komisches" aufgefallen?

Der Einbruch war in dem Flachbau hinter dem direkt an der Universitätsstraße stehenden Gebäude. Der oder die Täter stiegen durch ein zerstörtes Fenster ein und öffneten im Innern diverse Türen mit Gewalt. Sie stahlen aus einem Schulungsraum Computer im Gesamtwert von mindestens 15.000 Euro und überwanden dazu noch deren zusätzliche Sicherung. Da es sich um mehrere Computer handelt und das Verladen eine entsprechende Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, hofft die Kripo auf diesbezügliche Zeugenaussagen. Bei dem Einbruch entstand ein zusätzlicher Sachschaden von mindestens 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Verletzter Mann in der Erlenstraße - Polizei sucht Zeugen

Am Donnerstagmorgen, 03. Dezember, um etwa 06.40 Uhr findet ein Passant vor dem Anwesen Erlenstraße 14 einen blutenden Mann. Der Notarzt versorgte den 34-jährigen Kirchhainer bevor der Rettungswagen ihn ins Krankenhaus fuhr. Der Mann erlitt schwere Hämatome im Gesicht und eine Platzwunde am Kopf. Nach den ersten Ermittlungen war der Mann zu Fuß unterwegs. Er hat die Angreifer nach eigenen Aussagen nicht kommen sehen. Plötzlich waren zwei Personen hinter ihm, rissen ihn zu Boden und schlugen mehrfach auf ihn ein. Die Personen flüchteten ohne ein weiteres Vorgehen. Zur Motivation der Angreifer gibt es zurzeit keine Anhaltspunkte. Aufgrund der Dunkelheit, des Angriffs von hinten und der erlittenen Verletzungen gibt es zu den Angreifern keine Beschreibung und auch keine Hinweise zu ihrer Fluchtrichtung. Erste Befragungen in der Nachbarschaft brachten ebenfalls keine Erkenntnisse. Wer war zur Tatzeit in der Erlenstraße oder Umgebung unterwegs? Wem sind zwei Personen durch ihr Verhalten z. B. durch scheinbares Warten in der Erlenstraße, durch Rennen oder schnelles Gehen nach der Tat oder durch Blutspuren an Händen oder Kleidung aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

