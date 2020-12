Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti; Blaues Auto beschädigt weißen Opel

Marburg-Biedenkopf

Marburg - Blaues Auto beschädigt weißen Opel

Die blaue Fremdfarbe an der Delle in der Fahrertür des weißen Opel Corsa ist die bislang einzige Spur des unfallverursachenden Autos. Die Unfallflucht war von Montag auf Dienstag, 01. Dezember, zwischen 22.30 und 12 Uhr. Der weiße Opel parkte ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor dem Anwesen Friedrich-Ebert-Straße 59. Wer hat die Kollision gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Auto und/oder dessen Fahrer*in geben? Wo steht ein seit kurzem frisch unfallbeschädigtes blaues Auto, wobei sich an der Schadensstelle weiße Fremdfarbe befinden könnte. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Graffiti

Der Sprüher benutzte die Farbe Lila, um einen beleidigenden Spruch auf die Grundstücksmauer eines Studentenheims in der Geschwister-Scholl-Straße zu sprühen. Durch das Graffiti entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Die Tat wurde am Mittwoch, 02. Dezember, um 09.45 Uhr bemerkt. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

