Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Brand von Müllbehältnissen Polizei ermittelt

Greven (ots)

Nach zwei Bränden von Müllbehältnissen in der Nacht zum Donnerstag (14.05.2020) hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Um 01.15 Uhr war den Einsatzkräften ein brennender Mülleimer am Wall Am Hallenbad gemeldet worden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Der Schaden beträgt einige Hundert Euro. Um kurz nach 02.00 Uhr wurde dann ein weiteres Feuer gemeldet. Auf der Nordwalder Straße, auf dem Gehweg vor dem Raiffeisenmarkt, brannten zwei Mülltonnen. Auch hier konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Wiederum beträgt der Schaden einige Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass die Behältnisse bzw. der Inhalt in Brand gesetzt worden sind. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

