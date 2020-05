Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Verkehrsunfallflucht

Greven (ots)

Die Polizei erhielt Kenntnis von einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernt hatte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Geschädigte gab an, dass er am Dienstag (12.05.2020), gegen 16.00 Uhr, einen 4 Meter langen Riss und weitere Kratzspuren im Mauerwerk seiner Grundstücksmauer, Lessingstraße 16, festgestellt habe. Hinweise zum Verursacher gibt es zurzeit nicht. Auch ist die konkrete Unfallzeit nicht bekannt. Den Spuren nach könnte es sich aber um ein größeres Fahrzeug oder einen Lkw gehandelt haben. Der Schaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

