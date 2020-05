Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Fahrzeuge beschädigt

Emsdetten (ots)

Drei Jugendliche unterwegs In der vergangenen Woche waren aus dem Stadtgebiet mehrere Sachbeschädigungen an Fahrzeugen gemeldet worden. Unbekannte hatten an den geparkten PKW jeweils einen Außenspiegel abgetreten oder abgeschlagen. In der Nacht zum Mittwoch (13.05.2020) kam es an der Blumenstraße erneut zu derartigen Beschädigungen. Insgesamt wurden bisher fünf beschädigte Fahrzeuge festgestellt. Zeugen haben um kurz vor 02.00 Uhr drei männliche Personen bemerkt, die gerade die Außenspiegel an einem geparkten PKW abschlugen. Die drei waren geschätzt 16/17 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit Fahrrädern unterwegs. Eine eingesetzte Polizeistreife konnten die Jugendlichen im Laufe der Fahndungsmaßnahmen noch sehen. Die Flüchtenden verschwanden aber unmittelbar und konnten im Laufe der Fahndung nicht angetroffen werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

