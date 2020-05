Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Sachbeschädigung an einem PKW Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Auf dem Pendlerparkplatz an der Münsterstraße 212 ist am Mittwochabend (13.05.2020) ein PKW beschädigt worden. Der schwarze Opel war dort am Abend, gegen 22.05 Uhr, zum Parken abgestellt worden. Um 23.20 Uhr wurde dann festgestellt, dass alle vier Reifen des Autos zerstochen worden waren. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

