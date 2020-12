Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Graffiti an der alten Bibliothek; Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Graffiti an der alten Bibliothek

Mit weißer Farbe schrieb ein Unbekannter eine beleidigende Buchstabenkombination und zwei Worte auf eine Außenwand der alten Uni-Bibliothek. Der Schriftzug befindet sich im ersten Stock und der Schaden beläuft sich auf mindestens 800 Euro. Die Tatzeit liegt zwischen 13 Uhr am Freitag und 08 Uhr am Montag, 30. November. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Der 22 Jahre junge Mann fuhr den grauen Pkw nicht nur unter dem Einfluss von Drogen, sondern auch ohne den notwendigen Führerschein zu besitzen. Die Polizei beendete die Autofahrt in der Nacht zum Dienstag, 01. Dezember, um kurz nach 02 Uhr in der Egerländer Straße, untersagte die Weiterfahrt und veranlasste die Blutprobe.

