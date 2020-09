Polizei Hagen

POL-HA: Detektiv beobachtet Ladendiebe

Hagen (ots)

Am Donnerstag (17.09.2020) kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft in der Elberfelder Straße. Nach bisherigen Ermittlungen beobachtete ein Mitarbeiter der Filiale eine 26-Jährige und einen 35-Jährigen dabei, wie diese drei Parfums im Gesamtwert von 180 Euro aus der Auslage in eine mitgeführte Handtasche steckten. Anschließend verließen beide den Laden, wurden jedoch von dem Mitarbeiter angesprochen. Gegenüber der hinzugerufenen Polizisten machten die beiden Personen keine Angaben zum Sachverhalt. Das Kriminalkommissariat übernimmt die weiteren Ermittlungen. (kh)

