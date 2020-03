Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim. Erneuter Einbruch in Telefonladen

Bad Dürkheim (ots)

Im Tatzeitraum vom 25.03.2020, 11:00 Uhr, bis 26.03.2020, 10:00 Uhr brachen bislang nicht bekannte Tätern in einen Telefonladen in der Bruchstraße in Bad Dürkheim ein. Innerhalb kurzer Zeit war dies das wiederholte Mal. Im Innern des Ladens wurden Schränke und Schubladen aufgezogen und durchsucht.

Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet, nicht einmal ein vorhandener geringer Geldbetrag.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens, der durch den Aufbruch entstanden war, ist nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

