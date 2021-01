Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Diebstahl aus der BBS Zweibrücken mit Täterfestnahme

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Am 22.01.2021 gegen 19:00 Uhr konnte von zwei Zeugen beobachtet werden, wie sich drei männliche Personen in einem Klassensaal der BBS Zweibrücken aufhielten und bei Entdecken aus dem Gebäude flüchteten. Zunächst verschwanden die Personen, konnten jedoch kurze Zeit später durch einen der Zeugen in der Innenstadt festgestellt werden, als diese gerade einer Personenkontrolle durch die Bundespolizei unterzogen wurden. Der Zeuge teilte den Beamten der Bundepolizei den vorangegangenen Sachverhalt mit und die drei Männer wurden daraufhin an Polizeikräfte der Polizeiinspektion Zweibrücken überstellt. Bei einer Durchsuchung der Drei konnten bei einem 19-Jährigen eine Messerklinge und bei einem 20-Jährigen ein Messer sowie ein Laptop fest- und sichergestellt werden. Der Laptop stammte aus dem Klassenzimmer der BBS und wurde durch die drei jungen Männer dort entwendet. Bei nachfolgenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Männer sich durch eine offenstehende Tür Zutritt zu der Schule verschafft hatten. Nach bisherigem Sachstand beläuft sich der momentane Schadenswert auf ca. 250 Euro. Gegen die drei Beschuldigten im Alter von 19, 20 und 21 Jahren wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pizw

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zweibrücken

Telefonnummer 06332/9760

pizweibruecken@polizei.rlp.de

oder

Polizeidirektion Pirmasens

Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell