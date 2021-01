Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Alkohol

Hinterweidenthal (ots)

Am 22.01.2021 gegen 16:30 Uhr befuhr der 24-Jährige mit seinem Audi die B10 von Hinterweidenthal in Richtung Hauenstein. In einer S-Kurve am Ende einer Überholspur verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links auf die Gegenfahrbahn und letztlich von der Fahrbahn ab, wobei er sich zwei Mal überschlug, zwei Leitpfosten sowie einen Geröllfangzaun beschädigte und schließlich auf dem Dach zum Stillstand kam. Fahrer und Beifahrer wurden glücklicherweise nicht verletzt. Bei dem Fahrer konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Test bestätigte dies, weshalb im Anschluss eine Blutprobe genommen und der Führerschein sichergestellt wurde. Der Fahrer ist noch in der Probezeit, weshalb bei ihm eigentlich der Grenzwert von 0,0 Promille gilt. Es entstand Sachschaden von insg. ca. 7500,- Euro. Durch die Straßenmeisterei Dahn und Feuerwehr Hauenstein wurde die Unfallstelle abgesichert. Es kam bis zur Räumung der Fahrbahn zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen bis ca. 18 Uhr. |pidn

