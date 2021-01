Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geparkter PKW beschädigt

Höheischweiler (ots)

Am vergangenen Mittwochvormittag stellte ein Fahrzeugführer seinen Pkw im Bereich der Hauptstraße in Höheischweiler am Fahrbahnrand ab. Als er am Folgetag wieder an sein Fahrzeug kam, bemerkte er einen Schaden im Frontbereich seines PKW. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen kommt ein weißer Transporter als Tatfahrzeug in Betracht. Die Polizei in Waldfischbach-Burgalben bittet unter Telefon 06333-9270 um Hinweise zum Unfallgeschehen und zu dem weißen Transporter. Die Schadenhöhe wird auf 4000EUR geschätzt. |piwfb

