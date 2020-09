Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Zeugen gesucht

Salzbergen (ots)

Eine junge Frau war in der Nacht zu Samstag mit ihrem Fahrrad auf der Straße Am Feldkamp unterwegs, als sie gegen 03.35 Uhr in Höhe einer Kurve in der Nähe des dortigen Altenheims plötzlich von einem unbekannten Mann am Arm festgehalten wurde und zu Boden stürzte. Die leicht verletzte Frau stieg auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Der Mann war ca. 170 cm groß, trug einen dunklen Bart und hatte eine normale Statur. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover bekleidet. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen.

Zeugen, insbesondere ein Zeitungsaussteller welcher sich zum genannten Zeitpunkt in Höhe des Altenheims befand, werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 in Verbindung zu setzen.

