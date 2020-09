Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Gullydeckel entfernt

Lingen (ots)

In der Nacht zu Sonntag haben bislang unbekannte Täter am Schwarzen Weg einen Gullydeckel aus der Verankerung gehoben. Der Deckel wurde durch die Polizei zurück in den Schacht gesetzt, bevor es zu einem Schadensereignis kommen konnte.

Zeugen, wie auch der unbekannte Hinweisgeber, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 in Verbindung zu setzen.

