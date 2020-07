Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Brand zweier Mobilheime/ Polizei sucht Zeugen

Rees-Bienen (ots)

Am Sonntag (05. Juli 2020) in den frühen Morgenstunden, 05.30 Uhr, stellten Bewohner des Campingplatzes an der Straße Grietherort den Brand zweier Mobilheime fest. Unbekannte zündeten ein Mobilheim an. Die Flammen griffen auf ein angrenzendes Mobilheim über. Beide Unterkünfte waren zur Tatzeit unbewohnt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Feststellungen und/ oder Personen gesehen haben. Hinweise nimmt die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880 entgegen. (as)

