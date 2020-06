PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung von Dienstag, dem 02.06.2020, für die Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots)

Täterfestnahme nach Raub mit Schusswaffe

Tatort: 65239 Hochheim, Frankfurter Straße, Tankstelle Tatzeit: Montag, 01.06.2020. 23:10 Uhr

In der Nacht zum Dienstag kam es in Hochheim zu einem Raub mit Schusswaffe auf eine Tankstelle. Der flüchtige Täter konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten gestellt und festgenommen werden. Der, wie sich später herausstellte, erst 16-jährige Täter hatte sich maskiert in den Verkaufsraum einer Tankstelle begeben und forderte die Angestellte, unter Vorhalt einer Schusswaffe auf, Geld aus der Kasse herauszugeben. Die Kassiererin händigte dem maskierten Täter Bargeld aus, woraufhin dieser sogleich die Flucht ergriff. Auf dem Fluchtweg entledigte er sich noch seiner Maskierung.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der Täter durch eine Polizeistreife, auf Grund der guten Personenbeschreibung, in einem Linienbus als Fahrgast gesichtet werden.

Nachdem mehrere Polizeikräfte an das Fahrzeug herangeführt worden sind, konnte der Linienbus in Wiesbaden-Delkenheim gestoppt und der Täter widerstandslos festgenommen werden. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten bei dem Täter eine Gaspistole, sowie eine größere Menge Bargeld. Er wurde sodann zur Polizeistation Flörsheim verbracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wiesbaden wurde der Beschuldigte minderjährige Täter, nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, entlassen und in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Die Angestellte der Tankstelle kam mit einem Schrecken davon und wurde bei dem Raub nicht verletzt.

gefertigt: Sieger, PHK´ in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell