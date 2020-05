PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 31.05.2020

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall, Kelkheim, Kelkheimer Straße, Samstag, 30.05.2020, 12:40 Uhr

Knapp 10.000 Euro Sachschaden entstand am Samstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Kelkheim. Der 29-jährige Unfallverursacher aus Kelkheim missachtete mit seinem Pkw Audi, an der Kreuzung Fischbacher Straße / Spessartstraße, das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. Dadurch kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit dem Pkw Dacia einer 53-jährigen Fahrzeugführerin aus Kelkheim. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand.

2. Pkw aufgebrochen, Hofheim, Alemannenweg, Donnerstag, 28.05.2020, 23:48 Uhr bis Samstag, 30.05.2020, 00:15 Uhr

Im Tatzeitraum wurde durch unbekannte Täter ein in Hofheim, im Alemannenweg, geparkter Hyundai I30 aufgebrochen. Die Täter zerschlugen eine kleine Scheibe auf der linken Seite und öffneten den Pkw. Aus dem Innenraum wurden zwei Sonnenbrillen und eine Sehstärkenbrille im Gesamtwert von 800.- Euro entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in den Kleingartenverein Rohrwiese, Schwalbach, 23.05.2020 bis 29.05.2020

Im Verlauf der vergangenen Woche kam es zu einem Diebstahl von mehreren Gartenwerkzeugen aus einer Gartenhütte im Kleingartenverein. Unbekannte Täter gelangten offenbar mit einem Schlüssel auf das Gartengrundstück und in die Gartenhütte. Dort stahlen sie mehrere hochwertige Gartengeräte der Marke Stihl, im Gesamtwert von 1600.- Euro. Aufbruchspuren konnten nicht festgestellt werden. Zu den Tätern liegen keine Hinweise vor. Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell