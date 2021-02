Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Brand einer Doppelhaushälfte in HD-Pfaffengrund

Heidelberg (ots)

Am Freitag gegen 17:20 Uhr wurde durch mehrere Personen ein Brand in der Straße Im Schaffner in Heidelberg-Pfaffengrund gemeldet. Im weiteren Verlauf konnte eine brennende Doppelhaushälfte festgestellt werden. Personen wurden durch den Brand bislang nicht verletzt. Die Löscharbeiten durch die Berufsfeuerwehr Heidelberg dauern derzeit noch an. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell