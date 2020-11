Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pkw-Aufbrecher geschnappt

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Aufgrund eines aufmerksamen Anwohners gelang es der Polizei, am Samstag, 28. November, einen Autoaufbrecher in der Innenstadt festzunehmen. Gegen 3.40 Uhr beobachtete der Zeuge, wie ein Mann mit einer Eisenstange die Scheibe eines am Südenwall geparkten VW einschlug. Anschließend setzte er sich auf den Beifahrersitz und suchte nach Wertgegenständen. Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, blieb dem 44-jährigen Mann aus Soest nichts anderes übrig, als vom Beifahrersitz des VW auf die Rückbank des Streifenwagens zu wechseln. Dem polizeibekannten Täter erwartet nun ein Strafverfahren wegen schweren Diebstahls.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell