Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrrad getauscht - Dieb gesucht

Hamm-MitteHamm-Mitte (ots)

Am Freitag, 27. November, gegen 15.15 Uhr, wurde ein Fahrrad aus einer Einfahrt auf der Wörthstraße entwendet. Eine Zeugin beobachtete kurz zuvor einen Unbekannten am Gartenzaun ihrer Nachbarin. Der Täter ließ sein Fahrrad an der Tatörtlichkeit stehen und fuhr mit dem Fahrrad der Nachbarin davon. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 40 Jahre alten Mann mit langen grauen Haaren, schlanker Statur und ungepflegter Erscheinung. Er war mit einer dunklen Jacke bekleidet und trug eine graue Wollmütze. Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

