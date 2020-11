Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Autowerkstatt

Hamm-PelkumHamm-Pelkum (ots)

Zwei unbekannte Täter brachen in der Nacht von Freitag, 27. November auf Samstag, 28. November, in ein Autohaus an der Kamener Straße ein. In der Zeit zwischen 0.06 und 0.36 Uhr schlugen sie eine Scheibe ein und gelangten so in das Innere der Werkstatt. Sämtliche Räumlichkeiten des Autohauses wurden durchwühlt. Bei den Einbrechern soll es sich vermutlich um zwei Männer gehandelt haben. Zur Tatzeit sprachen sie in osteuropäischer Sprache miteinander. Zur Beute können noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Zeugen werden gebeten die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen oder eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu schreiben. (be)

