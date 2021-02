Polizei Bonn

POL-BN: 15-jähriges Mädchen vermisst - Polizei sucht nach Jennifer H.

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 15-jährigen Jennifer H. aus Bornheim-Roisdorf. Die Vermisste wurde zuletzt Mitte Januar in einer Klinik in Bonn gesehen, in welche sie nach einem Ausgang nicht zurückkehrte.

Im Rahmen der von der Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Suchmaßnahmen konnte die 15-Jährige bislang nicht angetroffen werden. Derzeit liegen keine Erkenntnisse zu ihrem aktuellen Aufenthaltort vor.

Aufgrund ihrer körperlichen Verfassung, kann eine Gefährdung des Mädchens nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Jennifer H. wird wie folgt beschrieben:

- ca. 159 cm groß - sehr dünne Statur - derzeit blond gefärbte, mittellange Haare - zuletzt bekleidet mit einer blauen Jeans mit Metallkette - roter Pullover mit Leopardenmuster - schwarze Kapuzenjacke mit Fellbesatz - weiß/rosa Sneaker.

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

