Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Polizei suchte Jugendliche nach versuchtem Raub in Bornheim

Bonn (ots)

Heute (11.02.2021) haben wir in unserer Pressemitteilung von 07:30 Uhr auf richterlichen Beschluss mit Fotos nach zwei unbekannten Jugendlichen gesucht. Diese sollen am 12.10.2020 in unmittelbarer Nähe eines Einkaufszentrums auf der Bonner Straße in Bornheim versucht haben, zwei weitere Jugendliche auszurauben. Dabei sollen sie auch mit einem Schlagring gedroht haben (siehe dazu auch unsere Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4835559).

Die Tatverdächtigen sind zwischenzeitlich bei einer Polizeiwache vorstellig geworden. Es handelt sich um zwei 14-jährige Jugendliche. Die Ermittlungen des zuständigen Kriminalkommissariats 32 gegen die beiden dauern derzeit noch an.

Damit ist die weitere Veröffentlichung der Fotos der Tatverdächtigen in den Medien hinfällig geworden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell