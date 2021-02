Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Jugendliche nach versuchtem Raub in Bornheim

Durch die Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bitten die Ermittler des Kriminalkommissariats 32 der Bonner Polizei um Hinweise zu der Identität von zwei Jugendlichen. Sie sollen am Abend des 12.10.2020 versucht haben, in unmittelbarer Nähe eines Einkaufszentrums auf der Bonner Straße in Bornheim, einen 14- und einen 15-Jährigen auszurauben. Dabei sollen die Unbekannten auch mit einem Schlagring gedroht haben. Als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde, entfernten sich die bislang unbekannten Täter.

Die bisherigen Ermittlungen haben nicht zur Identifizierung der Tatverdächtigen geführt. Ein Richter hat nun die Veröffentlichung der Fotos angeordnet.

Hinweise zu der Identität der abgebildeten Jugendlichen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15 0 oder per Mail KK32.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

