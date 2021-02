Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Trickdiebe boten Senioren Coronatest an

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei erhielt am Dienstag (09.02.2021) gegen 17:05 Uhr Kenntnis von einem Trickdiebstahl in Alt Godesberg. Dort hatten sich zwei bislang unbekannte Tatverdächtige unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung eines älteren Ehepaares verschafft und diese bestohlen.

Zur Tatzeit hatte sich eine Frau dem 87-jährigen Geschädigten im Hausflur als Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes vorgestellt, die derzeit in dem Mehrparteienhaus Coronatests durchführen würde. Nachdem ihr Einlass in die Wohnung des Ehepaares gewährt wurde, verwickelte die Frau den 87-Jährigen und dessen Ehefrau in ein Gespräch. Diesen Zeitraum nutzte ein zwischenzeitlich ohne Kenntnis der Senioren eingetretener und noch unbekannter männlicher Mittäter der Frau, um die Wohnung nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Hierbei nahm er Schmuck sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag an sich, den das Ehepaar in der Wohnung aufbewahrte. Die Tatverdächtige wies die Senioren schließlich auf eine kurze Wartezeit für den vermeintlichen Coronatest hin und verließ mit dem Mittäter unbemerkt die Wohnung.

Die Senioren bemerkten schließlich den Diebstahl und informierten die Polizei, die erste Ermittlungen aufnahm.

Die tatverdächtige Frau wird als etwa 1,60-1,65 m groß, ca. 30-45 Jahre alt, mit offenen, dunkelbraunen Haaren und mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie sprach akzentfrei deutsch und war mit einem dunklen Mantel, einer blauen Jeans mit Rissen am Knie sowie einer weißen FFP2-Maske bekleidet. Zu ihrem Mittäter liegen bislang keine Beschreibungsmerkmale vor.

Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise zu den Tatverdächtigen. Wer die beschriebene Frau gestern in männlicher Begleitung in Alt Godesberg gesehen hat, wird gebeten, sich unter 0228 15-0 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Die Bonner Polizei nimmt den Tathergang zum Anlass, um erneut vor Gefahren an der Haustür zu warnen.

Grundsätzlich gilt:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

- Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Lassen Sie unaufgefordert kommende Vertreter, Verkäufer oder mutmaßliche Amtsträger nicht in Ihre Wohnung - lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und kontaktieren sie den vermeintlichen Auftraggeber im Zweifel telefonisch. Recherchieren Sie vorher selber eine Telefonnummer.

- Wenden Sie sich über den Notruf 110 an die Polizei, wenn Sie den geringsten Zweifel haben. Dort wird man den Sachverhalt mit Ihnen erörtern und Ihnen wichtige Verhaltenshinweise geben.

