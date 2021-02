Polizei Bonn

POL-BN: Nach Körperverletzung an der Endenicher Allee: Polizei bittet um Hinweisen zu zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen

Die Bonner Polizei fahndet nach zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen. Sie sollen am Dienstag, 09.02.2021, gegen 23:20 Uhr, im Bereich des UNI-Campus an der Endenicher Allee zwei Männer im Alter von 22 und 24 Jahren unvermittelt angegriffen haben. Hierbei wurde der 22-Jährige verletzt. Nach ärztlicher Behandlung konnte er noch in Nacht zu Mittwoch das Krankenhaus wieder verlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand waren die beiden Studenten gegen 23:20 Uhr zu Fuß an der Endenicher Allee unterwegs. Plötzlich, so ihre Angaben, wurden sie von zwei unbekannten Männer kurz angesprochen und unvermittelt von ihnen geschubst und geschlagen. Hierbei fiel der 22-Jährige zu Boden. Bevor er wieder aufstehen konnte, soll ihn einer der beiden Unbekannten auch gegen den Kopf getreten haben. Danach ließen die Tatverdächtigen von den jungen Männern ab und liefen in Richtung UNI-Campus davon.

Die Geschädigten gingen zunächst zu ihrer Wohnanschrift und informierten von dort aus um 23:35 Uhr die Polizei. Der 22-Jährige war bei dem Geschehen verletzt worden. Zur Versorgung seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Dieses konnte er noch in der Nacht zu Mittwoch wieder verlassen.

Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den beiden Tatverdächtigen in den Bonner Stadtteilen Endenich und Poppelsdorf verlief bislang ergebnislos.

Nach Bekanntwerden des Geschehens übernahmen Beamtinnen und Beamte der Kriminalwache die weiteren Ermittlungen, die Spurensicherung sowie die Befragung des 24-Jährigen, der bei dem Geschehen leicht verletzt wurde. Er konnte einen der beiden Verdächtigen wie folgt beschreiben:

- Ca. 170 bis 175 cm - Kräftige bis dicke Statur - Dunkle Haare - Drei-Tage-Bart - Dunkle Jacke - Blaue Jeans

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 36 der Bonner Polizei haben die weiteren Ermittlungen übernommen und bitten um Hinweise. Sie fragen:

Wer hat das Geschehen, z.B. im Vorbeifahren, beobachtet?

Wer kann Angaben zu den bislang Unbekannten machen?

Wer hat am Dienstag, 09.02.2021, in der Zeit zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr, in Bonn-Poppelsdorf, im Bereich zwischen der Endenicher Allee und Carl-Troll-Straße zwei verdächtige Personen beobachtet, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten?

Anrufe nehmen die Beamten unter der Rufnummer 0228/150 oder per Mail KK36.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

