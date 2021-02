Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Rüngsdorf: 57-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls

Bonn (ots)

Am vergangenen Freitag (05.02.2021) verletzte sich ein 57-jähriger Fußgänger bei einem Verkehrsunfall in Bonn-Rüngsdorf schwer am Bein. Nun ermittelt das Verkehrskommissariat und sucht Zeugen.

Gegen 18:15 Uhr war es im Bereich der Bushaltestelle Mehlem Bahnhof an der Konstantinstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem 57-Jährigen gekommen. Unklar ist bislang, ob der an dem Geschehen beteiligte graue Citroen zum Unfallzeitpunkt noch stand oder bereits vom 33-jährigen Fahrer gesteuert wurde. Dies konnte im Rahmen der Unfallaufnahme vor Ort sowie der Befragung von Zeugen bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Im Zuge der Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats zum Unfallhergang bitten die Beamten daher um die Kontaktaufnahme möglicher weiterer Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten. Wer die Beteiligten zur Unfallzeit gesehen hat wird gebeten, sich unter 0228 15-0 mit den Ermittlern des Verkehrskommissariats 2 in Verbindung zu setzen.

