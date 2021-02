Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Radfahrer - Radfahrer schwerverletzt

Rheinberg (ots)

Am Donnerstag, den 04.02.2021, gegen 09.30 Uhr, kam es in Rheinberg-Budberg an der Kreuzung Rheinberger Straße / Peldenweg / Rüttgerssteg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Dabei befuhr ein 32-jähriger Mann aus Rheinberg mit seinem Pkw die Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Orsoy. Im Einmündungsbereich Peldenweg quert unvermittelt ein 82-jähriger Radfahrer aus Rheinberg die Rheinberger Straße aus Richtung Peldenweg kommend, woraufhin es zur Kollision kam. Der Radfahrer wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein Moerser Krankenhaus eingeliefert.

