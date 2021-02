Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Brand

Kamp-Lintfort (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache brach heute Nachmittag um kurz vor 15.00 Uhr ein Feuer in einer Wohnung an der Friedrichstraße aus. Die Feuerwehr musste mehrere Personen mit einer Drehleiter retten. Die Sperrung der Friedrichstraße, zwischen Königstraße und Ringstraße, dauert aufgrund der Löscharbeiten derzeit noch an. Bislang liegen keine Informationen zu Verletzten vor.

Die Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen zur Brandursache.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell