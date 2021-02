Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Brand in einem Seniorenheim

Voerde (ots)

Am Donnerstag gegen 03.45 Uhr kam es zu einem Brand in einem Seniorenheim an der Wilhelmstraße im Ortsteil Friedrichsfeld.

Polizistinnen und Polizisten unterstützten das Deutsche Rote Kreuz und die Feuerwehr bei der Rettung der 79 Bewohner der Einrichtung. Alle blieben unverletzt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen, die aus dem Dachstuhl schlugen. Die Heimleitung sowie die Stadt Voerde kümmern sich um eine Unterbringung der Seniorinnen und Senioren. Derzeit ist das Gebäude nicht bewohnbar.

Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die Ermittlungen zur Brandursache.

