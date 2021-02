Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Seniorin überraschte Einbrecher

Polizei sucht Zeugen

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr versuchte ein unbekannter Einbrecher, in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Gartmannstraße einzubrechen.

Als eine 87-jährige Bewohnerin Geräusche hörte und den Unbekannten beim Hebeln am Fenster überraschte, flüchtete dieser in unbekannte Richtung.

Die Neukirchen-Vlynerin konnte einen Mann mit mittellangen, blonden Haaren beschreiben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 / 3092-0.

