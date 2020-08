Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Leichtverletzte Person nach gefährlicher Körperverletzung

Steinheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Personen betraten am Montagmorgen, 17.08.2020, gegen 00:15 Uhr, eine städtische Unterkunft in Steinheim. Die Männer schlugen mit Stöcken gegen zahlreiche Zimmertüren. Als sie auf einen Bewohner trafen, schlug einer der Unbekannten mit einem Stock auf ihn ein. Der Unbekannte versuchte, den Mann durch Schläge am Kopf zu verletzen. Der Bewohner versuchte sich zu schützen und wurde dabei an seinen Armen verletzt. Eine sofortige ärztliche Versorgung des Verletzen war nicht erforderlich. Die Höhe des entstandenen Sachschadens an den Türen steht noch nicht fest. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /ell

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Höxter

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Bismarckstraße 18

37671 Höxter



Telefon: 05271 / 962 -1521

E-Mail: pressestelle.hoexter@polizei.nrw.de

https://hoexter.polizei.nrw/



Ansprechpartner außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Höxter

Telefon: 05271 962 1222

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell