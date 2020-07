Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Dieb steigt aus Fenster eines Discounters

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Nach dem Diebstahl in einem Discounter an der Straße Am Dahlhof sucht die Polizei zwei Unbekannte und ihr Fluchtfahrzeug.

Am Mittwoch, 8. Juli, beobachtete ein Zeuge aus seinem Wohnhaus heraus, wie eine männliche Person gegen 20 Uhr mit einem Karton aus dem Fenster eines Aufenthaltsraums des Marktes kletterte.

Der 51-jährige Anwohner ging sofort auf die Straße, um nach dem Tatverdächtigen Ausschau zu halten. Er stellte sich auf die Fahrbahn und bemerkte einen Pkw der Marke BMW, der mit höherer Geschwindigkeit in Richtung Freiligrathstraße davon fuhr.

Um sich nicht selbst in Gefahr zu bringen während sich der Wagen näherte, trat der Zeuge an den Fahrbahnrand. Der schwarze BMW war mit zwei Männern besetzt, die über die Freiligrathstraße nach rechts auf die Wittekindstraße flüchteten.

Der Fahrer ist zirka 1,80 Meter groß, hat hellere Haut, dunkelbraune Haare und ist vermutlich Osteuropäer. Der zuvor beobachtete Dieb befand sich auf dem Beifahrersitz und ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und athletisch. Er hat dunkle Haare und trug eine schwarze Jacke und blaue Jeans. Die beiden Tatverdächtigen benutzten einen schwarzen BMW, Typ 5er Kombi. Über das Diebesgut kann bisher noch keine genaue Angabe gemacht werden.

Wer Hinweise zu den beiden Männern und dem Fluchtfahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder schreibt an hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(hei)

