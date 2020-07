Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher geflüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Ein 52-jähriger Fahrradfahrer wurde am Mittwoch, gegen 14.20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Hohe Straße leicht verletzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zur Unfallzeit verließ ein grauer SUV den Parkplatz der Volksbank und fuhr in den Verkehr ein. Der Fahrradfahrer bewegte sich zu diesem Zeitpunkt über die Hohe Straße in östliche Fahrtrichtung. Um einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden SUV zu verhindern, führte der Mann eine Gefahrenbremsung durch. Dabei kam der 52-Jährige zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Der SUV entfernte sich indes in östliche Fahrtrichtung. Der Mann wird zur Behandlung seiner Verletzungen einen Arzt aufsuchen. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ag)

