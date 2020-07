Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle und Büroräume

Hamm-Pelkum (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 7. Juli, 19.15 Uhr, und Mittwoch, 8. Juli, 5.30 Uhr, sind Unbekannte in eine Lagerhalle und Büroräume einer Veranstaltungsservice-Firma an der Schieferstraße eingebrochen. Sie gelangten über ein zuvor eingeschlagenes Fenster in das Gebäude. Hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen und stahlen elektronische Geräte. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen zu verdächtigen Personen und einem möglichen Fahrzeug an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(hei)

