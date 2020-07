Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Polizei sucht Geldbörsendieb

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 7. Juli, entwendete ein noch unbekannter Mann gegen 12 Uhr ein Portemonnaie aus einem Büro am Südring. In diesem befanden sich Bargeld sowie Ausweisdokumente. Der Täter ist zirka 30 Jahre alt und 170 Zentimeter groß. Er trug ein weißes T-Shirt und eine schwarze Jacke. Er hat eine kräftige Statur und ein südländisches Erscheinungsbild. Der Mann sprach Deutsch. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

