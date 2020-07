Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Diebe stehlen Rollstuhl

Hamm-Uentrop (ots)

Ein Elektrorollstuhl war die ungewöhnliche Beute von Dieben am Dienstag, 7. Juli. Zwischen 9.50 Uhr und 11.30 Uhr entwendeten sie den Rollstuhl eines 66-jährigen Hammers. Der Rollstuhl war hinter steinernen Mülltonnenboxen am Alten Uentroper Weg geparkt, während der Mann einen Termin wahrnahm. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

