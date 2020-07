Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfall in Recklinghausen- Beschädigter VW T-Roc aus Hamm gesucht

Recklinghausen/Hamm (ots)

Am Freitag, 3.Juli wurde an der Recklinghauser Straße in Recklinghausen ein VW R-Roc mit HAM-Kennzeichen bei einem Unfall beschädigt. Die Polizei in Recklinghausen sucht nun den Eigentümer des beschädigten VW. Er wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 beim Verkehrskommissariat in Herten zu melden. Hier geht es zur Pressemitteilung aus Recklinghausen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4644066

