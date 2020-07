Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in ein Vereinsheim

Hamm-Mitte (ots)

Hebelmarken an der Eingangstür des Vereinsheims der Hammer Spielvereinigung an der Jürgen-Graef-Allee deuten auf einen versuchten Einbruch hin. In das Gebäude gelangten die oder der Täter anscheinend nicht. Die Tat wurde im Zeitraum zwischen Sonntag, 5. Juli (19.20 Uhr), und Montag, 6. Juli (3.00 Uhr), verübt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

