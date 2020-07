Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Sachbeschädigung an Vereinsheim

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte haben im Zeitraum zwischen dem 4. Juli (13 Uhr) und dem 6. Juli (17 Uhr) das Vereinsheim des DJK Heessen Tennis an der Schlossstraße beschädigt. Unter anderem wurde an der Tür des Hauptgebäudes augenscheinlich mit grober Gewalt die Türzarge bzw. das Türgitter beschädigt. Der Sachschaden wird auf 600 Euro geschätzt. Der oder die Täter drangen jedoch nicht in das Gebäudeinnere ein. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (lt)

