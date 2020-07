Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Heckenschere und Fahrradtasche gestohlen

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Dienstag, 7. Juli 2020, gegen 10.50 Uhr, eine Heckenschere und zwei Fahrradtaschen aus einer Garage an der Straße Am Pilsholz. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrrad. Der Unbekannte ist zirka 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat einen kleinen Schnauzbart. Er trug eine schwarze Hose, eine graue Jacke und eine dunkle Mütze. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell