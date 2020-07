Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht: Polizei sucht grauen VW

Hamm-Herringen (ots)

Eine böse Überraschung wartete am Dienstag, 7. Juli, gegen 6 Uhr auf einen 37-jährigen Hammer. Er hatte seinen VW am Vorabend gegen 17.30 Uhr am Fahrbandrand der Waterloostraße geparkt. Am Morgen stand es jedoch beschädigt mehrere Meter weiter. In der Nacht muss ein Unbekannter mit seinem Auto bei der Fahrt in Richtung Engernweg mit dem VW kollidiert sein. Statt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er davon und wird nun von der Polizei gesucht. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Das Auto war nicht mehr fahrbereit. Vor Ort wurden Fahrzeugteile gefunden. Das Unfallfahrzeug war vermutlich ein grauer VW. Es ist sehr wahrscheinlich ebenfalls beschädigt. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

