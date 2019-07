Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Radfahrer kam zu Fall - Unfallursache unklar

Koblenz (ots)

Bereits am 14.07.2019 wurde gegen 22.20 Uhr auf der Andernacher Straße in Koblenz eine gestürzte männliche Person auf der Fahrbahn aufgefunden. Diese war mit einem Fahrrad offensichtlich aus Richtung Eifelstraße kommend unterwegs. An der Einmündung Herberichstraße folgte er der Andernacher Straße nach rechts und kam hierbei zu Fall und zog sich mehrere Frakturen im Gesicht zu. Es besteht weiterhin die Möglichkeit, dass der stark unter Alkoholeinfluss stehende Mann auf dem dortigen Fußgängerüberweg schiebend oder fahrend zu Fall kam. Der Mann gab an, sich an das Unfallgeschehen nicht mehr erinnern zu können. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911.

