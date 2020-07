Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Marker Allee / Fichtestraße ist eine Radfahrerin am Mittwoch, 8. Juli, gegen 8.20 Uhr, leicht verletzt worden. Die 45-jährige Hammerin überquerte mit ihrem Fahrrad die Marker Allee über die Fußgängerampel, um anschließend auf der Fichtestraße weiterzufahren. Ein 66-Jähriger Toyota-Fahrers aus Hamm fuhr auf der Fichtestraße und wollte nach rechts auf die Marker Allee abbiegen. Hierbei stieß er mit der querenden Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin stürzte und wurde in ein Krankenhaus gebracht, was sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 700 Euro.(hei)

