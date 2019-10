Polizei Dortmund

POL-DO: 95-jährige Frau bestohlen: Polizei fahndet mit Fotos nach zwei mutmaßlichen Taschendiebinnen

Nach mehreren Versuchen konnten zwei Taschendiebinnen am 22. Mai 2019 in einem Geschäft an der Münsterstraße in der Dortmunder Nordstadt die Geldbörse einer 95-jährigen Frau und dabei etwas Bargeld sowie Ausweise erbeuten.

Bisherige Ermittlungen führten nicht auf die Spur der gesuchten Frauen. Die Polizei fahndet jetzt nach einem Beschluss des Amtsgerichts Dortmund mit drei Fotos nach den beiden Tatverdächtigen. Die Bilder sind zur Tatzeit von einer Videoanlage aufgenommen worden.

Hinweise auf die Identität oder den Aufenthaltsort der Verdächtigen bitte an die Kriminalwache der Polizei Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

