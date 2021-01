Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Mit fast 1,6 Promille in Fahrbahnteiler geprallt

Einige Zeit auf seine Fahrerlaubnis wird wohl ein 50-jähriger Mann verzichten müssen, der am 10.1.2021 gegen 23:50 Uhr einen Verkehrsunfall auf der A 61 bei Worms verursachte. Durch Zeugen wurde der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim an dieser Stelle ein PKW mit eingeschalteter Warnblinkanlage gemeldet. Der kurz davor befindliche Fahrbahnteiler sei ebenfalls beschädigt. Vor Ort traf eine Streife der Gau-Bickelheimer Polizeiautobahnstation dann auch den Mann mit seinem beschädigten PKW an und fanden zudem einen beschädigten Fahrbahnteiler vor. Den Fahrzeugschaden schätzt die Polizei auf ca. 5000 Euro, den am Fahrbahnteiler auf ca. 500 Euro. Das Fahrzeug des Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem 50-Jährigen Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von ca. 1,59 Promille. Der Herr musste mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. Ihm drohen nun ein Strafverfahren, Punkte in Flensburg und der Verlust der Fahrerlaubnis.

